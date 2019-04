Il Gip di Ragusa ha convalidato l’arresto dell’imprenditore Angelo Giacchi, esponente dei Forconi, ex assessore allo Sviluppo economico del comune di Vittoria, fermato due giorni fa dalla Polizia per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale, e ha stabilito la custodia cautelare degli arresti domiciliari.

Giacchi si sarebbe opposto al custode giudiziario che si era presentato nell’immobile di Scoglitti, originariamente di proprietà della sorella e venduto all’asta ed acquistato da una bancaria. La procedura esecutiva immobiliare era stata definita lo scorso 14 marzo 2019, senza far registrare incidenti, con l’immissione in possesso dell’aggiudicatario dell’immobile, a conclusione di un iter lungo e complesso adottando le linee guida del protocollo d’intesa sottoscritto in prefettura tra gli enti interessati. Erano già state sostituite le serrature, permettendo l’immissione nel possesso dell’aggiudicatario.

Il custode, recatosi giovedì sul posto, aveva constatato la sostituzione della serratura da parte dell’ex proprietario Giacchi, che, dopo l’immissione in possesso, aveva dolosamente forzato l’ingresso e sostituito la toppa della serratura. Al fine di impedire l’espletamento del suo dovere d’ufficio, ovvero trasferire i mobili e le masserizie in un deposito giudiziario individuato con provvedimento del giudice delle esecuzioni, Giacchi, che nel frattempo era giunto pure lui sul posto, avrebbe aggredito il custode giudiziario. Ora è stato posto ai domiciliari.