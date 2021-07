incidente sulla provinciale Scicli-Sampieri

Incidente stradale sulla provinciale Scicli-Sampieri

Una macchina si è ribalta in un campo agricolo

Il conducente è uscito con le proprie gambe dal mezzo

Ha sbandato con la propria auto per poi ribaltarsi in un campo agricolo. E’ accaduto questa notte in contrada Santa Rosalia, lungo la vecchia provinciale Scicli-Sampieri ma sono ancora poco note le cause di questo incidente che ha coinvolto una Fiat 500 ma, per fortuna, il conducente è uscito con le sue gambe dall’abitacolo.

La ricostruzione

Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, si sarebbe trattato di un incidente autonomo, non sarebbero stati coinvolti altri mezzi, per cui le indagini sono concentrate sull’andatura della Fiat. Bisognerà verificare la velocità del mezzo che avrebbero preso la “tangente” in prossimità di una curva, per cui sarebbe stato impossibile per il conducente fare una manovra per evitare di finire nel campo.

Un altro incidente nel Ragusano

Ben più drammatico l’incidente nel Ragusano avvenuto nei giorni scorsi sulla strada provinciale 3 Al km 8 in prossimità dell’incrocio Chiaramonte, Pedalino, Mazzarrone, nel territorio di Ragusa nella tarda serata di ieri. Due i mezzi coinvolti. Si tratta di un’autovettura Bmw e di uno scooter.

Per cause in corso di accertamento l’auto e lo scooter si sono scontrate. Alla guida della Bmw c’era un acatese di 30 anni che, sembra per evitare l’impatto, è andato a sbattere contro un vicino muro di calcestruzzo. La macchina si è poi capovolta a seguito dell’urto. Nonostante ciò non ha potuto evitare il gravissimo impatto con lo scooter che ha causato la morte dei due motociclisti.

Le vittime

Sono marito e moglie, entrambi romeni, le due vittime dell’incidente stradale che si è verificato lungo la strada provinciale Sotto-Chiaramonte Acate. L’uomo, A.P., aveva 53 anni, la donna, A.L., 43. Residenti a Lentini, lavoravano come braccianti agricoli nella zona del vittoriese, dove alloggiavano e dove vivono anche altri loro parenti.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA