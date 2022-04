l'allarme dei residenti

Incidente la scorsa notte a Comiso con una macchina che entrata in una farmacia dopo aver sfondato la saracinesca del locale. Non si conoscono ancora le ragioni per cui il conducente della macchina ha perso il controllo del mezzo ed a questo stanno lavorando le forze dell’ordine, con in testa gli agenti della Polizia municipale.

Fari accesi sul conducente

Sotto i riflettori le condizioni della persona al volante del veicolo, una Ford, infatti saranno compiuti degli accertamenti per verificare se fosse sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o se, prima di mettersi alla guida del mezzo, avesse fatto abuso di alcolici.

Danni alla farmacia

Interrogativi che saranno sciolti nel volgere di poche ore, non avrebbe, comunque, riportato gravi ferite, di certo i danni per il proprietario della farmacia sono ingenti.

Sono stati i residenti della zona a chiedere l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine, si temeva che vi fossero vittime: il conducente è stato sentito, bocche cucite sul contenuto della sua testimonianza ma la vicenda avrà certamente un seguito.

Auto in fondo ad una scarpata a Siracusa

Si sarebbe potuto trasformare in tragedia un incidente avvenuto ieri mattina in viale Paolo Orsi, nella zona di ingresso sud di Siracusa.

Per cause al vaglio della Polizia municipale, una macchina, con a bordo tre persone, tra cui 2 sorelle, è andata a sbattere contro una guard-rail per poi precipitare in fondo ad una scarpate. Le due donne sarebbero riuscite ad uscire con le proprie gambe, l’altro passeggero è stato soccorso dai vigili del fuoco e poi trasportato al Pronto soccorso dell’ospedale di Siracusa.

Forse un tamponamento

Gli inquirenti stanno anche valutando l’ipotesi di un tamponamento con un’altra auto: forse un mezzo avrebbe colpito il veicolo con a bordo le tre persone ma si tratta allo stato solo di una pista investigativa. Molto dipenderà dal racconto dei protagonisti di questa vicenda e dei testimoni.