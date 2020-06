E' accaduto a Scicli

I carabinieri hanno rintracciato a Cava d’Aliga, frazione di Scicli, un bimbo di appena due anni uscito di casa e smarritosi poco dopo. Non è ancora chiaro come possa aver fatto il piccolo ad allontanarsi dall’abitazione di famiglia, peraltro in piena notte, fatto sta che con il pannollino addosso è andato via. Per sua fortuna, in quel momento c’era un passante che si è accorto di quel bambino ed a quel punto ha chiesto soccorso ai carabinieri mentre i familiari, solo allora, avrebbero avuto contezza della sparizione del bimbo e dalle informazioni in possesso alle forze dell’ordine sarebbero stati assaliti dalla paura.

Nel volgere di qualche minuto, i militari della stazione di Scicli e della Compagnia di Modica hanno circoscritto una porzione di area fino a quando hanno rintracciato il piccolo, restituito ai genitori. “I carabinieri hanno preso il

bambino e lo hanno riaffidato in ottima salute ai genitori. Enorme il ringraziamento della famiglia all’Arma

per la sensibilità e la delicatezza utilizzata nella vicenda” fanno sapere dalla Compagnia di Modica.

Una vicenda che ha avuto un lieto fine ma era andata male a Diego, il bambino di 3 anni scomparso nel marzo scorso Metaponto di Bernalda, nella provincia di Matera, in Basilicata, e poi trovato morto. Il cadavere del piccolo fu trovato nei pressi della foce del fiume Bradano dall’unità cinofila dei carabinieri di Firenze alla ripresa delle ricerche. Si trovava nel fango melmoso di un canneto.