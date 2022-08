intervento dei vigili del fuoco

Un incidente si è verificato sulla Statale 115, tra Vittoria e Gela. Un camion, per cause al vaglio delle forze dell’ordine, è andato in fiamme, forse un corto circuito avrebbe scatenato le fiamme. Il mezzo, in pochi istanti, sarebbe rimasto coinvolto dal rogo ma per il conducente non ci sarebbero state gravi conseguenze. Il tratto di strada è stato chiuso al traffico per consentire ai vigili del fuoco di spegnere il rogo, prima che potesse propagarsi.

Foto Franco Assenza