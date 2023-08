Sulla provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina

Incidente stradale sulla provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, al chilometro 7, intorno alle 11 di oggi 16 agosto.

Tre le auto coinvolte in una carambolo la cui dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Il bilancio è di tre feriti, uno in gravi condizioni. La peggio è toccata al giovane conducente di una Fiat Punto che è stato trasferito in elicottero al Trauma center di Catania per essere sottoposto ad intervento chirurgico.

Il traffico è rimasto bloccato in attesa che venisse liberata la strada dalle auto incidentate. Sul luogo sono intervenute le forze dell’ordine, la Polstrada, oltre alle ambulanze del 118.







Incidente drammatico tra due auto, muore sul colpo un uomo

Drammatico incidente pochi giorni fa nel Ragusano, dove è morto un uomo di 72 anni. Si chiamava Emanuele Adamo. Alla guida di un’utilitaria è andato a scontrarsi frontalmente con un’altra auto alla periferia di Modica. Per lui non c’è stato nulla da fare, è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite riportate. Ci sono altri due feriti gravi trasportati all’ospedale maggiore di Modica. Si tratta della moglie dell’uomo deceduto e dell’autista della Mercedes.

Ad intervenire i carabinieri che hanno effettuato i rilievi sul posto per cercare di ricostruire la dinamica. Non è chiara la dinamica. Incerto quale delle due auto abbia invaso la corsia opposta. Sta di fatto che la vittima, alla guida di una Peugeot 106, ha impattato violentemente con una Mercedes. Ad avere la peggio la prima auto che è rimasta letteralmente accartocciata.

Le condizioni del 72enne sono apparse subito molto gravi. I soccorritori del 118 hanno tentato delle manovre per rianimarlo ma l’anziano è deceduto prima che potesse essere caricato in ambulanza.

Altri due incidenti in Sicilia nelle ultime ore

E’ di 6 feriti, tra cui una ragazzina, il bilancio di due incidenti stradali avvenuti questa notte a cavallo tra il Palermitano e il Ragusano. In tutto 5 auto coinvolte, nessuno è in pericolo di vita. Ma la dinamica dei due scontri ha fatto pensare il peggio inizialmente, all’arrivo dei soccorsi.