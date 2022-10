Caro bollette, si allaccia alla rete elettrica pubblica ma viene arrestato

13/10/2022

Forse il costo della bolletta dell’energia elettrica cominciava ad essere insostenibile fatto sta che il proprietario di una casa, un 32enne, ha pensato di allacciarsi abusivamente alle rete pubblica.Un

Allaccio abusivo alla rete elettrica pubblica

E’ accaduto nelle ore scorse a Vittoria ma l’uomo è stato scoperto ed arrestato dai carabinieri. Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari del comando provinciale di Ragusa, l’indagato, che deve rispondere dell’accusa di furto, dopo aver forzato il contatore elettrico e poi manomesso i fili dell’impianto, ha creato un bypass per eludere la rilevazione dei consumi. I primi sospetti li hanno avuto i tecnici dell’Enel che hanno chiesto ai carabinieri di compiere un sopralluogo, al termine del quale il 32enne è stato arrestato.

Operaio derubato a Scoglitti

Nell’ambito delle operazioni di controllo nell’area di Vittoria, i carabinieri hanno arrestato a Scoglitti un 38enne per furto. L’indagine è scattata a seguito di una segnalazione di un operaio che aveva subito il furto del proprio marsupio contenente vari documenti e carte di credito. Dalla prima descrizione dei fatti è emerso che mentre la vittima era impegnata al lavoro, il ladro inizialmente avrebbe forzato il suo furgone e poi si sarebbe impossessato del marsupio custodito all’interno.

Prelievi sulla carta

I carabinieri hanno appurato dei prelievi sulle carte di credito della vittima e, da tali indizi, sono riusciti a rintracciare l’autore del reato, arrestato per furto aggravato ed indebito utilizzo di carte di credito, nonché trovato ancora in possesso di tutta la refurtiva poi restituita alla vittima.

Ladro bloccato a Chiaramonte

A Chiaramonte Gulfi, i carabinieri hanno tratto in arresto un 17enne, autore di reati contro il patrimonio, e destinatario di un ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale per i minorenni di Catania il 4 ottobre scorso. I carabinieri della Stazione di Vittoria, hanno fermato un 34enne colpevole di reati contro il patrimonio e la persona, e destinatario di ordine di esecuzione per la carcerazione emesso dal Tribunale di Ragusa.