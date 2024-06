Migliorano le condizioni di Kamel Zouali, il tunisino coinvolto nel rogo causato dal figlio ventinovenne Wajdi lo scorso 13 giugno nella loro casa di Vittoria. L’uomo, ricoverato al Civico di Palermo con ustioni sul 40% del corpo, ha aperto gli occhi ed è riuscito a comunicare. La figlia minore Omaima si trova invece ricoverata al Cannizzaro di Catania ancora in condizioni gravi, anche se in lieve miglioramento. Wajdi Zouali si trova attualmente rinchiuso nel carcere di Ragusa, in isolamento e continuamente vigilato.

Il rogo

Nella notte tra il 12 e il 13 giugno, il ragazzo ha appiccato le fiamme nell’abitazione di piazza Unità dopo una lite familiare. Il rogo ha causato la morte della madre Miriam e della sorella maggiore Sameh. Scampata alla strage l’altra sorella Ebtisem, che si trovava a Torino, dove studia, ed è tornata in Sicilia pochi giorni fa.

Wajdi è stato bloccato dalla polizia mentre vagava in una zona di campagna. È in stato di fermo. Secondo una prima ricostruzione degli investigatori sarebbe stato il giovane, al culmine di una lite familiare, ad appiccare il rogo; avrebbe ammassato dei copertoni davanti alla casa, dando poi fuoco con una torcia avvolta in uno straccio imbevuto di liquido infiammabile. Le fiamme, che hanno distrutto l’abitazione, sono state spente dai vigili del fuoco dopo diverse ore. La famiglia di origine tunisine viveva da diversi anni a Vittoria, integrata con la comunità locale e con quella islamica formata da moltissimi magrebini che lavorano nelle campagne del ragusano.

Il lutto cittadino

Con un messaggio di cordoglio dell’amministrazione comunale di Vittoria, il sindaco, Francesco Aiello, ha proclamato una giornata di lutto cittadino nel giorno del funerale di Mariam. “Esprimiamo profondo cordoglio – scrive Aiello – L’intera collettività è vicina alla famiglia in questo momento di immenso dolore. L’amministrazione è a disposizione per i bisogni di questo tragico momento”.