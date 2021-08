operazione di controllo dei carabinieri nel ragusano

Tre arresti dei carabinieri nel Ragusano

Scoperto ad Ispica un giovane coltivatore di droga

A Scoglitti fermati due ladri che avevano derubato dei bagnanti

E’ di 3 arresti il bilancio di un’operazione di controllo dei carabinieri nel Ragusano. Ad Ispica, è stato individuato un giovane di 25 anni, finito ai domiciliari, che nel suo box, aveva realizzato una serra indoor per la produzione di marijuana: 30 le piante, di varia grandezza, che sono state rinvenute e sequestrate.

Droga già confezionata

Nel corso della perquisizione, svolta con le unità cinofile antidroga del Nucleo di Nicolosi, sono stati rintracciati oltre cento grammi di marijuana già pronta per lo spaccio, nonché gli strumenti necessari per la pesatura ed il confezionamento in dosi.

Ladro a Scoglitti

A Scoglitti, frazione di Vittoria, i carabinieri hanno individuato ed arrestato gli autori di un furto ai danni dei turisti. Il primo, un cittadino algerino, S.N. 33 anni, disoccupato, e con precedenti specifici, nei pressi di via Dentice

aveva appena trafugato a un vittoriese un telefono cellulare e uno smartwatch. L’intervento della pattuglia dei carabinieri di Scoglitti, su segnalazione di alcuni cittadini che avevano assistito all’episodio, ha consentito di bloccare l’indagato che aveva con la refurtiva.

Furto ad una coppia

Arrestato, nella stessa zona, anche un cittadino rumeno, B. A. M., 47 anni, precedenti specifici, per avere rubato a due ventenni vittoriesi, operaio e una casalinga, uno zaino a tracolla contenente due telefoni cellulare, le chiavi dei propri veicoli, documenti personali e carte di credito.

L’allarme

La pattuglia dei Carabinieri si è messa immediatamente alla ricerca del ladro, riuscendo a rintracciarlo, dopo alcuni minuti, in piazza Cavour mentre cercava di fuggire per le vie del centro della frazione balneare. La perquisizione personale consentiva di recuperare lo zaino a tracolla e la successiva restituzione ai proprietari dell’intera refurtiva.

Gli arrestati sono stati condotti nel carcere di Ragusa.