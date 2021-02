indagine dei carabinieri

Blitz antidroga dei carabinieri che hanno scoperto in una casa due coltivazioni di droga

Un giovane di 22 anni è stato arrestato

Aveva realizzato un sistema di produzione molto efficiente

I carabinieri di Vittoria hanno arrestato un giovane di 22 anni, residente a Vittoria, accusato di aver realizzato nella sua abitazione due coltivazioni di erba indoor. Nel corso della perquisizione nell’appartamento in cui vive il 22nne, in contrada Fossa di Lupo, è emerso che le piantagioni erano state realizzate all’interno di una stanza di una villa ubicata in aperta campagna.

Modello industriale

Gli impianti di coltivazione rinvenuti, entrambi di ultima generazione, costruiti con strutture in metallo ricoperte da tende termiche marca hydroshoot, alimentati da deumidificatori, ventilatori, aspiratori, aeratori e alcune lampade alogene e riscaldanti, avrebbero consentito al giovane pusher di coltivare quindici piantine di marijuana. Inoltre, nella sua camera da letto, i carabinieri hanno trovato 0,5 grammi di hashish e un bilancino di precisione.

Sequestro e domiciliari

Gli impianti di coltivazione, le piantine di marijuana e l’hashish sono stati sottoposti a sequestro. Alla luce di quanto rinvenuto, il giovane di 22 anni è stato sottoposto agli arresti domiciliari, come disposto dall’Autorità

giudiziaria di Ragusa.

Coltivazione e Ragusa

Appena un mese fa, i carabinieri, nel corso di una operazione antidroga a Ragusa, hanno arrestato un padre ed un figlio, accusati di aver realizzato nella propria abitazione una coltivazione di marijuana. I militari hanno rinvenuto una moderna serra allestita all’interno della camera da letto del giovane e attrezzata di tutto punto con luci a led, temporizzatori per simulare l’alternanza del ciclo giorno-notte, un igrometro e un sistema di termoventilazione per la cui installazione il padre aveva effettuato dei lavori di muratura, in parte visibili anche all’esterno della casa.

Il ruolo della madre

Nel tentativo di sviare l’attenzione dei carabinieri, la madre del giovane avrebbe cercato di gettare le piante di marijuana coltivate che sono state individuate e recuperate dei militari nel giardino prospicente l’abitazione e sequestrate insieme all’attrezzatura.