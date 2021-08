La Fit-Cisl chiede garanzie sulla continuità territoriale

“Gli annunci del CdA di Ita, Italia Trasporto Aereo, la nuova compagnia aerea il cui avvio operativo in sostituzione di Alitalia è previsto per il prossimo 15 ottobre, riaccendono il tema della continuità territoriale da e per la Sicilia e fungono da ulteriore stimolo per il governo regionale, affinché intensifichi la battaglia siciliana contro il cosiddetto “caro-aerei“. Così si esprime il segretario generale della Fit Cisl Sicilia, Dionisio Giordano sulla nuova compagnia aerea Ita. Ma questo passaggio instilla dei dubbi alle organizzazioni sindacali rispetto a ciò che sarà il futuro assetto delle rotte.

L’appello all’attenzione ad Enac

“Enac – aggiunge Giordano – deve certamente garantire che sia Ita a proseguire i collegamenti aerei operati sulle rotte da e per Comiso, così come richiesto al ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti lo scorso 13 agosto dal dipartimento regionale dei Trasporti. Ma non basta, è giunto il momento di vedere concretamente riconosciuto il principio di insularità già attribuito alla Sicilia dalla Comunità Europea, per consentire ai siciliani incolpevoli del gap infrastrutturale con il resto del continente, di avere le stesse opportunità degli altri cittadini europei”.

Entra in gioco la Regione

Secondo vertici della Fit Cisl proprio in questo ragionamento deve entrare con forza il peso politico e istituzionale della Regione: “Il governo regionale – tuona il numero uno della Fit Cisl siciliana – torni con forza sull’argomento, sia riconosciuta la continuità territoriale anche da e per gli scali di Palermo e Catania”.

Stop alla vendita dei biglietti dalla mezzanotte trascorsa

Dalla mezzanotte trascorsa Alitalia non vende più biglietti per i voli a partire dal 15 ottobre. Lo ha confermato la società in amministrazione straordinaria. Al fine di garantire la piena tutela dei consumatori, «verrà data la possibilità di sostituire il volo con un altro equivalente gestito dalla compagnia entro il 14 ottobre; altrimenti sarà possibile ricevere il rimborso integrale del biglietto”. La campagna di comunicazione “risponde alla volontà della società di gestire la situazione in modo chiaro e trasparente, tutelando il consumatore”. Invece, dal 26 agosto, Ita, la nuova compagnia aerea che subentrerà ad Alitalia, avvierà le vendite dei biglietti per i propri voli a partire dal 15 ottobre. L’avvio della commercializzazione dei biglietti segue il conseguimento delle certificazioni (Certificato di Operatore Aereo e Licenza di Esercizio) che Ita ha ottenuto dall’Enac il 18 agosto. Lo ha reso noto Ita al termine del Cda che si è svolto oggi.