inchiesta della procura

Indagine della Finanza sulla Banca agricola popolare di Ragusa

Acquisiti atti dalla sede centrale

Al centro della vicenda la compravendita di titoli

I militari delle Fiamme Gialle di Ragusa si sono presentati stamane nella sede centrale della Banca agricola popolare di Ragusa, per acquisire documenti.

Le denunce dei risparmiatori

Alla base dell’indagine aperta dalla Procura della Repubblica, ci sarebbero diverse decine di denunce di risparmiatori. In particolare, la questione al vaglio della magistratura riguarderebbe i titoli della Banca. Dal 2016, sostengono i comitati dei risparmiatori, la Banca agricola popolare di Ragusa avrebbe posto un limite al riacquisto delle proprie azioni, motivandolo con disposizioni della Banca d’Italia. Nei giorni scorsi l’istituto ragusano aveva annunciato di essere stato convocato in audizione da parte della Commissione parlamentare sul sistema bancario e finanziario.

La vicenda

Il nodo è rappresentato dalle azioni della Bapr che, se negli anni scorsi, hanno portato tanti rendimenti adesso il loro valore è crollato, come del resto è capitato ad altre banche popolari. E così i risparmiatori, trovandosi con il cerino in mano, chiedono di riavere il loro denaro.

Commissione di inchiesta

Nei giorni scorsi, il comitato Piccoli azionisti della Banca Agricola Popolare di Ragusa ha accolto con favore l’interessamento della Commissione parlamentare d’inchiesta sui servizi bancari e finanziari, presieduta dall’onorevole Carla Ruocco.

“Blocco liquidità”

“É oramai dal 2017 che con costanza il Comitato ha intrapreso tutte le strade possibili per portare all’attenzione delle istituzioni il grave problema del blocco della liquidità delle azioni di Bapr. Un “sequestro” che da troppi anni pesa su intere famiglie, anziani, e piccoli risparmiatori, che durante anni sono stati convinti a comprare titoli perché “liquidabili in tre giorni” spiegano dal Comitato sulla propria pagina social.

Investimenti in fumo

“Sono tanti per persone che hanno investito interi capitali in prodotti di alto rischio senza che fossero al corrente di quello che stava succedendo, spesso senza avere gli strumenti per capire. Sono tanti per un intero territorio che ha creduto in questa banca” aggiungono i piccoli azionisti.