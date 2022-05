Il sindaco di Modica si dimette, “mi candido alle regionali”

“Da lunedi non sarò più sindaco della città di Modica”. Così ha esordito Ignazio Abbate nella sua conferenza stampa di commiato, prima di iniziare a sciorinare l’elenco delle sue compiute in questi nove anni. L’emozione l’ha fatta da padrone in ogni istante dell’incontro con la stamp...