Il mezzo a velocità finito in un terrapieno

Incidente questa mattina con un’auto che sfonda un muretto e finisce nel terrapieno che costeggia la strada. E’ accaduto nella strada che collega Ragusa alla frazione marinara della stessa cittadina barocca. Immediati sono scattati i soccorsi.

Dinamica al vaglio

L’impatto è avvenuto per la precisione in contrada Pizzillo, a pochi chilometri dell’ingresso di Ragusa. Un’auto, pare senza alcun altri veicolo coinvolto, sarebbe uscita fuori strada e si è ribaltata pericolosamente. A velocità ha sfondato il muretto di contenimento, fatti di pietre a secco, finendo sul terreno. Ancora al vaglio le cause e la dinamica di quanto accaduto.

I soccorsi

Immediati sono scattati i soccorsi. A lanciare l’allarme alcuni automobilisti in transito che hanno visto l’auto ribaltata e il muretto demolito. Traffico in zona rallentato su entrambe le corsie. Immediato l’arrivo di un’ambulanza del 118.

Ieri altro incidente a Palermo

Appena ieri altro incidente, ma a Palermo, in viale Lazio. Coinvolta una donna all’altezza dell’incrocio con viale Campania. In un altro incidente a Palermo, la scorsa settimana, in via Pietro Bonanno, alle pendici di Monte Pellegrino, una giovane di 24 anni al volante di una Lancia Y, mentre procedeva in direzione Villa Igiea, ha “toccato” una macchina che era posteggiata in divieto di sosta. La donna, neopatentata, è rimasta ferita lievemente. Per lei solo tanta paura. Sul posto è subito intervenuta una pattuglia della polizia municipale per limitare i disagi alla circolazione.

L’incidente mortale di qualche giorno fa

Qualche giorno fa nuovo incidente mortale a Palermo. Questa volta in via Duca degli Abruzzi nel quartiere di Pallavicino, all’altezza della Palazzina Cinese. La vittima, Andrea Capitta, di 86 anni, è deceduta a Villa Sofia. La polizia municipale sul posto per ricostruire la dinamica del sinistro. Coinvolte una Citroen C3 e una Hyundai Atos. Secondo una prima ricostruzione, l’uomo al volante della C3 avrebbe impattato contro la Atos che era parcheggiata. L’anziano dopo l’impatto era in gravissime condizioni ed è stato trasportato in ospedale a Villa Sofia dove è deceduto.

