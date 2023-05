è accaduto a scoglitti, frazione di vittoria

I carabinieri hanno arrestato a Scoglitti, a Vittoria, un uomo di 46 anni per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. E’ stato fermato in un posto di controllo ed i militari hanno compreso subito il suo nervosismo, per cui è scattata una perquisizione.

Cocaina da spacciare

Aveva nella sua disponibilità 10 grammi di cocaina corrispondente a circa 30 dosi. I carabinieri, considerato il quantitativo tale da escluderne l’ipotesi su un uso esclusivamente personale, hanno prima sequestrato lo stupefacente e poi proceduto nei confronti dell’automobilista, tratto in arresto.

Ai domiciliari

I militari hanno condotto l’automobilista nella abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Droga, un arresto a Catania

I Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Catania hanno arrestato un pregiudicato di 41 anni, responsabile di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

L’uomo, già noto alle Forze di Polizia poiché autore in passato dello stesso reato e di detenzione di materiali esplodenti, è stato fermato dalla “Squadra Lupi” mentre passeggiava nel quartiere Picanello.

Il controllo

Il malvivente si è mostrato sin da subito nervoso, al punto tale da indurre gli operanti ad approfondire il controllo. L’intuizione si è rivelata giusta, poiché il 41enne nascondeva 3 grammi di marijuana nella tasca dei pantaloni, conservati in una bustina di plastica azzurra, di quelle adoperate per congelare gli alimenti.

Spaccio nel Nisseno sui social

Sui social postavano foto con mazzette di soldi e abiti griffati, una vita di lusso grazie al traffico di droga. Adesso però è finita per la banda di ragazzini del Nisseno che in pratica aveva messo in piedi un’organizzazione fiorente di traffico di stupefacenti.

L’operazione all’alba

La baby gang era dedita al traffico di sostanze stupefacenti ed è stata smantellata dai finanzieri del gruppo di Gela. Fiamme gialle coordinata dalla Procura di Gela e del tribunale per i minori di Caltanissetta. Cinque le misure cautelari di cui 2 arresti in carcere e 3 ai domiciliari per le accuse di traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti. Le indagini, condotte tra i mesi di febbraio e aprile dello scorso anno, hanno consentito di acquisire un grave quadro indiziario in ordine all’esistenza di una “piazza di spaccio” nel centro storico di Gela.