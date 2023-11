Ai domiciliari un 35enne beccato in flagranza

Ha letteralmente devastato un chiosco con l’obiettivo di rubare qualche bottiglia di alcolico e una manciata di euro. Un 35enne arrestato in flagranza dai carabinieri a Ragusa per tentato furto. L’uomo di notte ha cercato di mettere a segno un colpo in un chiosco in piazza della Repubblica, a Ibla. Dapprima ha tentato di forzare la porta d’ingresso, poi ha sfondato la finestra-banco che dava direttamente sulla piazza. Una volta dentro, ha danneggiato una macchina macinacaffè e il registratore di cassa, portando via 100 euro in contanti e della merce tra cui diverse bottiglie di superalcolici.

Carabinieri attirati dal trambusto

I carabinieri, transitando nei pressi del chiosco e attirati dalle luci e dal trambusto, hanno deciso di effettuare un controllo sospettando che qualcuno volesse rubare. Inutile il tentativo del 35enne di fuggire da una finestra. Immediatamente bloccato è stato trovato con l’intera refurtiva, che è stata restituita al proprietario del chiosco. I danni arrecati al locale ammontano a circa 5 mila euro. Per l’uomo scattate le manette, disposti i domiciliari.

Altro tentato furto nel Palermitano

Altra operazione con furto sventato a Palermo in queste ore. La polizia di Stato ha arrestato un uomo accusato di tentato furto aggravato in una villa in via Castelforte. A lanciare l’allarme lo stesso proprietario di casa che attraverso le telecamere di sorveglianza ha visto il ladro dentro casa che si aggirava nel piano interrato dell’abitazione. Gli agenti sono arrivati e bloccato l’uomo. Il ladro aveva già accatastato oggetti in metallo sedie tubature in rame. L’arresto convalidato dal gip di Palermo.

I contatti diretti col proprietario

I poliziotti hanno preso contatti con il proprietario che ha segnalato la presenza dell’uomo sul corridoio di servizio del piano interrato dell’immobile, per averlo visto in presa diretta attraverso le telecamere dell’impianto di videosorveglianza. Gli agenti, fatto accesso all’area indicata, hanno sorpreso l’uomo intento a rovistare e lo hanno bloccato.

