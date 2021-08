finito l'incubo per parenti ed amici

Ha avuto un lieto fine la vicenda di Chiara Scicolone, la donna di 32 anni, residente a Vittoria, che risultava scomparsa. La donna, come fa sapere un’amica che nelle ore successive all’allontanamento aveva organizzato un tam tam sui social per aiutare la famiglia nelle ricerche, è stata rintracciata dal padre. Le condizioni di salute appaiono buone, restano da capire le ragioni che hanno spinto la 32enne ad allontanarsi dalla sua abitazione anche se, proprio ieri, la stessa amica, qualche spiegazione l’ha data. “Si premette che non è capace di aggirarsi da sola e soprattutto di notte perché è come una bambina di 10 anni, nonostante abbia 32 anni” ha scritto ieri sui social Barbara Sfrazzetto.