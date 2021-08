vive a vittoria, nel ragusano

Una donna di 32 anni, Chiara Scicolone, residente a Vittoria, si è allontanata da casa nella serata di ieri senza dire nulla al compagno. Sono ore d’ansia per i familiari e gli amici, per cui si tratta di una scomparsa misteriosa. L’annuncio è stato dato sui social da una persona vicina alla donna.

L’appello

“Ieri sera in tarda serata da Vittoria, si è allontanata – scrive Barbara Sfrazzetto sui social – da casa senza avvisare il compagno che stando alle sue dichiarazioni era tutto tranquillo non era successo niente che potesse portare la ragazza ad allontanarsi,si premette che non è capace di aggirarsi da sola e soprattutto di notte perché è come una bambina di 10 anni, nonostante abbia 32 anni, si chiama Chiara Scicolone. Chiunque sappia o la vede è pregato di contattare le forze dell’ ordine”.