Dramma in uno studio medico, donna si accascia e muore

02/07/2021

Dramma in uno studio di un dermatologo di Ragusa Una donna è morta dopo essere stata colta da un malore Sulla vicenda indaga la polizia E’ dai contorni ancora poco chiari la vicenda di una donna, residente a Ragusa, che stamane è deceduta in uno studio medico. La visita dal dermatologo La vittima avrebbe avuto dovuto fare una visita da un dermatologo, si era prenotata privatamente per il consulto ma ha avvertito un malore durante l’attesa. Le sono stati prestati i soccorsi, frattanto qualcuno aveva già chiesto l’arrivo del 118 ma quando il personale ha provato a rianimarla, provando a tenerla aggrappata alla vita, in attesa del trasferimento in ospedale, il cuore della donna ha cessato di battere. Indagini della polizia Nello studio del dermatologo sono poi arrivati gli agenti di polizia che stanno cercando di comprendere le ragioni alla base del decesso della donna. Donna morta a Palermo Vogliono conoscere la verità sulla morte di Eugenia Blandino, due lauree, architetto palermitana di 37 anni morta dopo due ricoveri al pronto soccorso di Villa Sofia e Buccheri La Ferla. La donna lascia il compagno e un bimbo di due anni. “Non riusciamo ancora a credere che sia successo – racconta la cugina Eugenia Blandino – Mia cugina è arrivata al Buccheri La Ferla entrando con le sue gambe e dopo sette ore è morta per arresto cardiaco. Ci è crollato il mondo addosso. Non si può morire così”. Esposto dei familiari I parenti hanno presentato un esposto in procura. “Mia cugina ha avuto una crisi lunedì scorso – aggiunge la cugina –E’ stata portata dal compagno al pronto soccorso di Villa Sofia. Dopo sei ore di attesa le hanno fatto i controlli. L’indomani è stata dimessa. I medici pensavano allo stress provocato da un concorso e dal gran caldo di questi giorni. Una volta arrivata a casa in serata si è sentita di nuovo male”.

