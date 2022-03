indagato è di ispica, nel ragusano

I carabinieri della Compagnia di Modica hanno arrestato un 31enne di Ispica trovato in possesso di 200 grammi di marijuana. La droga è stata sequestrata mentre l’indagato, disoccupato e con precedenti penali, è finito ai domiciliari solo che, al termine dell’udienza di convalida della misura cautelare, il gip del Tribunale di Ragusa lo ha rimesso in libertà ma sarà sottoposto all’obbligo di firma.

Erba in casa

La droga, secondo quanto emerso dalle indagini dei militari di Modica, l’aveva in casa, suddivisa in involucri di plastica, inoltre aveva nella sua disponibilità “una busta contenente derivati essiccati di stupefacente per aumentare le eventuali dosi da vendere e vaschette da alimenti utilizzate per lo stoccaggio della sostanza psicotropa” fanno sapere dal comando della Compagnia di Modica.

Era finito sotto osservazione

In realtà, non è stata una indagine casuale, i militari avrebbero avuto informazioni precise sul conto del 31enne, che conoscono per via dei suoi precedenti penali. La marijuana è stata inviata al laboratorio di analisi dell’ASP di Ragusa per gli accertamenti.

Piantagione a Palermo

La villetta estiva come quelle disabitate diventano terreno fertile per la coltivazione della canapa indiana destinata alla produzione di droga.

Due arresti dei carabinieri

I carabinieri della compagnia di Partinico, hanno eseguito un’ordinanza cautelare nei confronti di due indagati, uno finito in carcere e uno ai domiciliari, accusati di coltivazione di ‘cannabis’ in una villetta disabitata in contrada Carcatizzi a Giardinello (Pa).

Gli indagati

Gli indagati per la coltivazione di droga scoperta in una villetta Giardinello (Pa) sono Levantino Eduardo Levantino, 40 anni, palermitano finito in carcere e Mario Antonio Patellaro, 26 anni, palermitano finito ai domiciliari. L’indagine che inizia la scorsa estate

L’indagine, condotta dai militari da marzo ad agosto 2021, è scattata dopo una segnalazione arrivata in caserma. I carabinieri nel corso di un sopralluogo avevano trovato una piantagione di cannabis indica dotata di sofisticati sistemi di irrigazione, illuminazione e controllo climatico dei locali nonché alcuni indumenti.