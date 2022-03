L’attività dei carabinieri nel trapanese per il contrasto allo spaccio

Sequestrati marijuana e coltello. Controllo del territorio a vasto raggio dei carabinieri a Trapani per il contrasto allo spaccio di sostanza stupefacente. Una persona è stata denunciata, altre quattro invece segnalate alla prefettura. Numerose le multe anche per violazioni al codice della strada.

L’attività

I carabinieri della compagnia di Trapani, con il supporto di personale della compagnia di intervento operativo del XII reggimento Sicilia, hanno eseguito un servizio di controllo del territorio finalizzato alla repressione dei reati in materia di sostanze stupefacenti ed al contrasto alla criminalità predatoria. Durante tale attività, un 48enne residente ad Erice, con precedenti, è stato denunciato per l’ipotesi di reato di porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. I carabinieri, infatti, nel corso di una perquisizione personale e veicolare, lo hanno sorpreso con un coltello a serramanico nascosto in un borsello a tracolla.

Le segnalazioni

Nello stesso contesto operativo, 4 persone sono state segnalate alla prefettura di Trapani perché trovate in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente del tipo marijuana. Durante gli ulteriori controlli sul fronte della circolazione stradale, i carabinieri hanno elevato contravvenzioni al codice della strada per l’importo complessivo di circa 6.500 euro.

Controlli periodici

Controlli di questo tipo nel trapanese sono periodici. Il mese scorso sono fioccate le denunce alla Procura nel trapanese. Coltelli di genere vietato in tasca, droga nascosta e in giro in auto senza avere la patente. Sono le violazioni riscontrate dai carabinieri della compagnia di Marsala che hanno operato con l’ausilio del personale della compagnia di intervento operativo del XII Reggimento Sicilia di Palermo. In questo periodo di festività sono stati intensificati i servizi di controllo del territorio. Durante le attività, condotte prevalentemente nelle ore serali e notturne, i carabinieri hanno messo in campo una fitta rete di posti di controllo. Il servizio predisposto ha consentito di rintracciare 7 persone, tutte residenti nella provincia di Trapani, che sono state denunciate alla competente autorità giudiziaria in quanto sospettate di aver commesso diverse violazioni.