la tornata elettorale

I dati ufficiosi dicono che su 6 Comuni ragusani al voto, 5 hanno praticamente il sindaco. Unico dubbio a Scicli con Mario Marino che è in vantaggio.

Pozzallo con Ammatuna

A Pozzallo, successo rotondo per l’uscente Roberto Ammatuna che ha staccato gli altri: Enzo Galazzo; Patrizia Burrafato; Giuseppe Spadola.

Nuovo sindaco a Santa Croce

A Santa Croce Camerina, il nuovo sindaco è l’architetto Peppe Dimartino, battendo l’uscente, Giovanni Barone, che chiude al terzo posto. Secondo posto per Piero Mandarà, quarto per Giansalvo Allù. In coda, Filippo Frasca.

Successo di Cutello a Chiaramonte

Mario Cutello ha vinto Chiaramonte Gulfi: ha sconfitto il sindaco uscente Sebastiano Gurrieri e il candidato Gaetano Iacono. Non è ancora definitivo ma ci siamo quasi.

Monterosso e Giarratana

A Monterosso Almo, successo per l’uscente Salvatore Pagano mentre a Giarratana si è imposto Bartolo Giaquinta anche lui uscente.

Elezioni nel Siracusano

Succede al fratello come sindaco di Avola, Rossana Cannata, deputata regionale di Fratelli d’Italia, che è intorno al 59,06 per cento di preferenze. Staccati gli altri candidati a sindaco, Antonino Campisi e Corrado Loreto, che sono intorno al 20 per cento. Loreto, in un post su Facebook, ha ammesso la sconfitta.

Plebiscito a Melilli

A Melilli, Comune che gravita nel Petrolchimico di Siracusa, un vero plebiscito per l’uscente Giuseppe Carta, esponente di Forza Italia, che ha sfondato la soglia del 70 per cento, sconfiggendo il rivale, Pippo Sorbello, ex sindaco di Melilli ed ex candidato regionale.

Conferma a Cassaro

A Cassaro, piccolo Comune montano, si è riconfermata Mirella Garro che ha battuto Salvo Pisasale.

Nuovi sindaci a Solarino e Canicattini

A Solarino, ha vinto Peppe Germano sugli altri due candidati Paola Gozzo e Salvatore Oliva. A Canicattini Bagni torna a fare il sindaco Paolo Amenta, presidente del Pd Siracusa che ha battuto Danilo Calabrò.