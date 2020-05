Decesso in Rianimazione

E’deceduto al reparto di Rianimazione del Covid hospital di Modica, un uomo di 85 anni, di Ragusa l’unico tra i pazienti Covid ricoverato nel reparto in questione per le sue delicate condizioni. Si tratta della settima vittima nel Ragusano dall’inizio dell’epidemia. Il primo decesso si era verificato alla fine del mese di marzo, tra il 27 ed il 28: a perdere la vita, nel reparto di Terapia intensiva dell’ospedale di Modica, era stato un anziano di 71 anni, originario di Ragusa ma residente da anni a Varese.

Il pensionato era tornato in Sicilia, stabilendosi con i familiari a Marina di Ragusa, solo che dopo i primi sintomi da Covid19 era stato ricoverato al Maggiore il 22 marzo. Era finito al Covid hospital per poi essere trasferito in Terapia intensiva dove è poi spirato. Pure la terza vittima era un anziano, un 70enne di Scicli che era stato ricoverato in condizioni gravi nell’hub Covid-19 dell’ospedale di Modica. Il suo quadro clinico era abbastanza compromesso per la presenza di altre patologie.

Nelle scorse ore, si è scoperto che un medico specialista della Clinica del Mediterraneo di Ragusa è risultato positivo al Covid 19. Il professionista che non è di Ragusa è asintomatico mentre qualche giorno fa nella struttura privata si era verificato un altro caso di coronavirus, per cui tutte le persone che avevano avuto contatti col medico sono state sottoposte a tampone. Finora alla Clinica del Mediterraneo era stato individuato un paziente 70enne positivo al Covid19, trasferito all’ospedale Maggiore di Modica. Sembrerebbe però che il medico trovato adesso positivo non sarebbe entrato in contatto con il paziente, in quanto appartenente ad una branca specialistica differente dalla motivazione per la quale il 70enne era stato ricoverato nella clinica privata.