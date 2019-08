Il sindaco di Santa Croce Camerina, Giovanni Barone, ha occupato la Sala Giunta dell’ex Provincia, al termine dell’assemblea dei sindaci della Srr Ato Ragusa, per protestare contro la mancata individuazione da parte della Regione di una discarica in cui conferire l’organico.

“Resterò qui anche fino a ferragosto – ha detto Barone – perche non posso tenere i cassonetti pieni. C’e’ un’emergenza igienico-sanitaria che non posso poi gestire. Mi devono dire dove conferire i rifiuti“.

Proprio nei giorni scorsi l’assessore Pierobon come la situazione, in affanno in moltissime aree della Sicilia a causa di uno stop ad alcuni impianti di smaltimento, sarebbe tornata nell’arco di pochi giorni alla normalità.