Evento che giunge alla sua VIII edizione

Ritorna al Castello di Donnafugata il tradizionale appuntamento del festival Verghiano, evento che giunge alla sua VIII° edizione e che è diventato parte dell’attuale momento storico dedicato a Giovanni Verga, celebrato dalla manifestazione nazionale ufficiale “Verga 100”. La direzione è affidata al regista Lorenzo Muscoso ed è supportata dal parlamento Europeo, Regione Sicilia, Assemblea Regionale Siciliana e Rai Cultura.

Due week end di appuntamenti

L’iniziativa si terrà sino al 21 agosto e poi ancora dal 2 al 4 settembre, con attività di spettacolo, tra teatro, cinema e musica. Si ridarà “vita” alle opere più amate dal letterato, tra cui gli acclamati “La lupa” e “Mastro don Gesualdo”. Tornerà, quindi, il dramma della Gnà Pina interpretata da Giuseppina Vivera con la presenza di Germano Martorana nei panni di Malerba, Adriano Gurrieri in quelli di Nanni Lasca, Greta D’Antonio che sarà nuovamente la figlia Mara, e infine Alessandro Campo nelle vesti di Bruno. Il tutto accompagnato dalle sonorità di un musicista d’eccezione, Carmelo Salemi, polistrumentista noto nel mondo della musica popolare e arricchito dalla gruppo maschere e costumi di Cettina Bellofiore.

Don Gesualdo on una nuova versione

Dopo il successo a Ragusa, Modica, Catania, nell’antica prestigiosa dimora, andrà in scena anche il don Gesualdo con il bravissimo Alessandro Sparacino, in una nuova versione in chiave shakespeariana, del famoso romanzo dello scrittore incentrato sulle relazioni familiari, e in particolare con la figlia Isabella. Drammi rielaborati da Muscoso e una veste diversa e universale nel rapporto tra passato e presente.

Gli altri eventi

Altri eventi si svolgeranno anche presso il suggestivo monastero Eremo Sant’Anna ad Aci Catena e in altre città, tra le quali Siracusa, Caltanissetta, Vizzini e Palermo. Progetto che si avvale della consulenza artistica di Eriberto Muscoso e realizzato grazie al sostegno produttivo e coraggioso della Dreamworld Pictures, che nonostante le tante difficoltà incontrate, causate anche dalla pandemia, ha mantenuto fede al suo impegno facendo del progetto Verga, uno dei più importanti e rappresentativi dell’identità siciliana.