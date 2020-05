Intervento dei vigili del fuoco

Un incendio di vaste dimensioni ha divorato alcuni ettari di terreno, all’ingresso di Vittoria, in contrada Cappellaris, nel cuore della riserva naturale Pino D’Aleppo ma le fiamme hanno anche incenerito diverse serre agricole. Il focolaio è divampato nella serata di ieri ma solo nelle prime ore del mattino il rogo è stato contenuto dopo interminabili ore di lavoro da parte dei vigili del fuoco e del personale della Protezione civile. E’ ancora presto per una prima stima dei danni ma da un primo sopralluogo rischiano di essere ingenti sia sotto l’aspetto ambientale sia per le aziende agricole, che sono il cuore pulsante dell’economia locale e non solo.

Non sono ancora chiare le ragioni che hanno scatenato l’inferno, sono al lavoro sia gli agenti di polizia sia i carabinieri ma occorrerà leggere la relazione dei vigili del fuoco per avere una prima idea su quanto accaduto, in ogni caso nessuna ipotesi al momento viene esclusa, nemmeno quella dolosa.

Un’altra notte di incendi è passata nel Palermitano. Roghi dolosi che hanno creato paura e apprensione nella popolazione. Ancora questa mattina ci sono Canadair in azione nella zona di Chiusa Sclafani per spegnere l’ultimo rogo ancora acceso.

Ieri fino a tarda notte ci sono stati incendi a Misilmeri, Petralia Sottana. Uno dei pericolosi è divampato a Ciaculli a Palermo nella zona delle case popolari. Le fiamme partite da un vasto terreno pieno di rifiuti hanno minacciato le case popolari. Sono andati a fuoco auto e furgoni. Oltre a diverse squadre dei vigili del fuoco sono intervenute diverse volanti di polizia per fare evacuare circa 250 residenti dalle abitazioni.

Ieri, invece, un incendio si è originato nell’area del Parco archeologico di Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano, che custodisce i resti di un’antica tonnara di epoca greca. Un episodio fortemente condannato dal sindaco, Gaetano Montoneri, che è arrivato sul posto, poco dopo lo scoppio del rogo, domato poi dai vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa.

“Vergognoso scempio al Parco archeologico, la cui pulizia era iniziata la scorsa settimana per forte volontà dell’assessore ai Lavori Pubblici Rachele Rocca grazie ai volontari dell’Ipf Ci siamo subito recati sul posto e l’intervento tempestivo dei vigili del Fuoco ha eliminato il pericolo.

FOTO FRANCO ASSENZA