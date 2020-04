La vicenda

Un’anziana è deceduta nella sua casa, a Portopalo, dopo una patologia celebrare che l’ha colpita appena due giorni ma nel Comune del Siracusano in poco tempo si sarebbe sparsa la voce di un nuovo decesso per Covid19. Sarebbe stato il terzo nel piccolo centro della provincia aretusea ma ci ha pensato il sindaco, Gaetano Montoneri, a soffocare questi sospetti nel corso di un video messaggio. “La donna, due giorni fa, – detto il sindaco di Portopalo – è rimasta vittima di una patologia celebrare, come testimoniato dal suo medico, e purtroppo è passata a miglior vita. Ma voglio subito annunciare che non si è trattato di un decesso legato al Covid19 al fine di evitare che circolino notizie non vere su quanto accaduto alla donna”.

Nei giorni scorsi, lo stesso sindaco aveva svelato il decesso di due portopalesi, entrambi vittime del Covid19, con modalità assai simili. Dal racconto del capo dell’amministrazione del borgo marinaro, i due erano stati ricoverati all’ospedale Umberto I di Siracusa per altro ma durante la fase del ricovero sono risultati positivi e l’aggravarsi delle loro condizioni li hanno condotti alla morte. Due vicende che hanno rilanciato il tema della sicurezza all’interno del nosocomio del capoluogo, al centro di una bufera sulla diffusione del virus che ha costretto la direzione sanitaria a disporre la chiusura di 3 reparti, Medicina, Geriatria e Stroke unit, e mettere tutto il personale in quarantena.