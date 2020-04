Un nuovo decesso per Covid19 nel Siracusano, il secondo per la comunità di Portopalo, come annunciato dal sindaco, Gaetano Montoneri, che, nel corso di un video messaggio, ha annunciato il decesso di Luigi Cocuzza, avvenuto nella serata di ieri. Ed è stato lo stesso capo dell’amministrazione a raccontare la storia della vittima. “Era stato ricoverato in ospedale per un’altra patologia nello scorso mese di marzo – ha detto il sindaco Gaetano Montoneri – e dalle informazioni che mi ha fornito la sua famiglia sarebbe stato sottoposto a ben due tamponi che però sono risultati negativi”. Ma poco prima delle sue dimissioni, per ragioni non del tutto precisate, l’uomo avrebbe subito un altro test. “Il terzo tampone – ha detto il sindaco di Portopalo – è risultato positivo, per cui è rimasto in ospedale ma nel volgere di poco tempo è spirato”.

Il primo decesso di un residente di Portopalo è avvenuto nei giorni scorsi e con modalità abbastanza simili. Lo stesso sindaco, in un altro video messaggio, aveva spiegato che il suo concittadino era stato ricoverato per un’altra patologia salvo poi subire il contagio da Covid19, presumibilmente contratto nelle fasi del suo ricovero.