le indagini a ragusa

I carabinieri di Ragusa hanno denunciato un ristoratore con l’accusa di furto aggravato continuato. Secondo quanto emerso nelle indagini dei militari della stazione di Ragusa, l’uomo avrebbe rubato gas, per quasi 8 mila metri cubi per un valore di 12 mila euro.

Gas staccato per morosità

Precedentemente, l’azienda erogatrice aveva sigillato il contatore per morosità nel pagamento delle bollette ma il ristoratore di Ragusa non si sarebbe fatto alcuno scrupolo a manomettere il contatore, prelevando energia per le esigenze della sua attività.

Gli accertamenti dei tecnici

I tecnici dell’impresa si sarebbero accorti che qualcuno si stesse rifornendo di gas in modo illegittimo, per cui hanno presentato una denuncia ai carabinieri che hanno avviato le indagini. Da quanto fatto sapere dal comando provinciale dei carabinieri, il ristoratore, che ha anche precedenti penali, non è nuovo ad episodi di questo tipo.

I precedenti del ristoratore

In passato infatti è stato denunciato per furto di energia elettrica essendosi allacciato abusivamente alla rete dell’alta tensione sempre per alimentare le attrezzature del locale che, peraltro, era anche stato chiuso dai carabinieri del NAS di Ragusa che vi avevano riscontrato alcune violazioni alla normativa di settore.