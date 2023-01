Le guardie notturne sventano un furto all’interno di un supermercato di Vittoria, in provincia di Ragusa, e fanno anche arrestate i responsabili.

Il tentato furto nella notte

Poco dopo la mezzanotte, l’antifurto di una punto vendita di una nota catena di supermercati, si è attivato segnalando un’intrusione. Di conseguenza, le autopattuglie di Guardie Giurate dell’Istituto di Vigilanza La Sicurezza di Vittoria, sono intervenute all’istante, trovando sul posto un uomo che tentava di scassinare la porta d’ingresso.

L’uomo fermato dalla Polizia

Le Guardie Giurate hanno fermato l’uomo ancora con gli arnesi per lo scasso in mano. Hanno allertato la Polizia di Stato del Commissariato di Vittoria che lo hanno sottoposto a fermo.

Allarme furti in provincia di Siracusa

Ed è allarme furti nei negozi a Lentini e Carlentini, nella zona nord del Siracusano. Come denunciato dalla Cna, che ha scritto al prefetto di Siracusa perché il problema sia affrontato con maggiore efficacia dalla forze dell’ordine, il fenomeno è cresciuto negli ultimi giorni del 2022.

Commercianti che dormono nei negozi

Ci sono commercianti, che per prevenire e scoraggiare le incursioni dei ladri, rimangono nella notte all’interno delle loro attività. “In queste ore numerosi nostri associati stanno cercando – fanno sapere i vertici della Cna di Siracusa, Rosanna Magnano, Gianpaolo Miceli ed il vicepresidente della Cna Sicilia Innocenzo Russo – di tutelare le proprie attività anche permanendo, nel corso della notte, presso gli stessi esercizi con la speranza di creare un deterrente all’azione criminale attraverso la mera presenza in loco. Un atteggiamento che dimostra la fortissima inquietudine vissuta dai tanti esercenti già provati dalla recessione economica e dal caro energia”.

L’appello al prefetto

I vertici dell’associazione temono che il fenomeno venga sottovalutato, per cui chiedono l’intervento del prefetto. “Le scriviamo con forte preoccupazione per i recenti accadimenti di cronaca nei territori di Lentini e Carlentini che hanno interessato numerosi esercizi – affermano i vertici della Cna di Siracusa, Rosanna Magnano, Gianpaolo Miceli ed il vicepresidente della Cna Sicilia Innocenzo Russo – di piccoli imprenditori titolari di bar, ristoranti, pizzerie e negozi al dettaglio. L’escalation rilevata negli ultimi giorni dell’anno ci mette in una condizione di agitazione rispetto alla quale sentiamo la necessità di condividere un percorso di attenzione specifica a questa area territoriale”.