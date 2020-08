E' accaduto a Vittoria

Un giovane è rimasto coinvolto alle prime luci dell’alba in un incidente stradale avvenuto a Vittoria. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio delle forze dell’ordine, il ragazzo, che era in sella ad uno scooter, è finito contro un cartello per la segnaletica stradale in prossimità di un incrocio, al centro di altri episodi drammatici, come più volte denunciato dai residenti. La vittima, soccorsa da alcuni passanti, è stata trasportata dal personale del 118 al Pronto soccorso dell’ospedale ma, al momento, non si conoscono con esattezza le sue condizioni. che sarebbero gravi. Tutte da chiarire le ragioni per cui il giovane ha perso il controllo dello scooter, forse avrebbe voluto evitare l’impatto con un altro mezzo oppure si è distratto: elementi che stanno valutando gli inquirenti che, frattanto, hanno compiuto i rilievi per determinare la dinamica dell’incidente.

Non si ferma la striscia di incidenti nella zona di Vittoria: è ancora vivo il ricordo dell’incidente avvenuto a Scoglitti, frazione di Vittoria, in cui hanno perso la vita due fidanzati, Filippo Calvo, 20 anni, ed Eliana Denaro, 17 anni. due, secondo gli agenti della Polizia municipale, erano in sella ad uno scooter e per cause da accertare, sono stati travolti da una macchina. Eliana è morta poco dopo, Filippo è stato trasferito in gravi condizioni a Palermo, salvo poi morire nelle ore successive. Da quanto emerso dai primi accertamenti delle forze dell’ordine, la coppia avrebbe dovuto fare ritorno a casa dopo una serata trascorsa insieme ma non potevano immaginare che da lì a poco la tragedia li avrebbe presi in pieno. Lo scontro è stato piuttosto violento, i due fidanzati sono stati sbalzati dalla sella e per la diciassettenne non c’era nulla da fare.

Il mese scorso a Vittoria si era verificato un incidente tra una macchina ed uno scooter in via Goito, in prossimità della villa comunale. Ad avere la peggio sarebbe stato il conducente del ciclomotore che è stato soccorso dal personale del 118. Prima di quello in via Goito c’era stato un incidente stradale sulla Provinciale 2, tra Vittoria e Scoglitti. Un ciclista, per cause da accertare, è stato travolto da una macchina, il cui conducente non sarebbe riuscito ad evitare l’impatto. La vittima è stata trasferita in ospedale da un’ambulanza del 118 mentre le indagini sono condotte dai carabinieri che hanno sentito alcuni testimoni per provare a comprendere le responsabilità in questo impatto.

FOTO FRANCO ASSENZA