Nuovo ospedale di Siracusa, “Conte nomini il commissario o andremo avanti noi” tuona Razza

Gaetano Scariolo di

05/08/2020

“Attendiamo la nomina del commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa da parte del Governo nazionale, altrimenti andremo avanti con il nostro bando”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in merito allo stallo sull’indicazione da parte della presidenza del Consiglio di un commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, seguendo le procedure adottare per la costruzione del ponte di Genova. A trovare, nei mesi scorsi, questa scorciatoia, che farebbe risparmiare tempi e soldi, è stata la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, che, nei giorni scorsi, ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio per sollecitare la nomina. Si era fatto anche il nome di Guido Bertolaso, gradito agli ambienti del Centrodestra e forse il rallentamento è dovuto proprio al nome. Ma la Regione che aveva approntato un bando è pronta a rispolverarlo, come assicurato dall’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “Il bando si è concluso nella prima fase – dice Ruggero Razza – e sono state depositate diverse proposte nell’ambito del concorso di progettazione. Non abbiamo proseguito con la nomina della commissione perché era data per imminente l’indicazione del commissario ed ho voluto evitare che potessero sovrapporsi procedure diverse. E’ chiaro che se dovesse permanere l’inerzia del Governo nazionale, non può esservi quella del Governo regionale”. Nel dicembre scorso, l’Asp di Siracusa aveva indetto il concorso di idee come previsto dall’esito della conferenza dei servizi del 18 novembre, a cui presero parte il presidente della Regione, Nello Musumeci e l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. Venne spiegato che al vincitore sarebbero state affidate le fasi di progettazione e direzione dei lavori della struttura, al fine di accorciare i tempi e procedere speditamente verso la gara d’appalto per la costruzione. L’ospedale, come previsto dall’Asp, dovrebbe sorgere in contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa, dopo una valutazione del professore Pellitteri che, in una perizia, ha valutato le esigenze per una struttura così complessa con i vincoli ambientali, in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della Statale 124 e si estenderà su un’area di circa 200 mila metri quadrati di estensione. L’ospedale, che sarà di Secondo livello, avrà una superficie di 60 mila metri quadrati per un totale di 420 posti letto mentre l’investimento complessivo è di 200 milioni di euro di euro.

“Attendiamo la nomina del commissario straordinario per il nuovo ospedale di Siracusa da parte del Governo nazionale, altrimenti andremo avanti con il nostro bando”. Lo afferma l’assessore regionale alla Sanità, Ruggero Razza, in merito allo stallo sull’indicazione da parte della presidenza del Consiglio di un commissario per la realizzazione del nuovo ospedale di Siracusa, seguendo le procedure adottare per la costruzione del ponte di Genova. A trovare, nei mesi scorsi, questa scorciatoia, che farebbe risparmiare tempi e soldi, è stata la parlamentare nazionale di Forza Italia, Stefania Prestigiacomo, che, nei giorni scorsi, ha avuto un colloquio con il presidente del Consiglio per sollecitare la nomina. Si era fatto anche il nome di Guido Bertolaso, gradito agli ambienti del Centrodestra e forse il rallentamento è dovuto proprio al nome.

Ma la Regione che aveva approntato un bando è pronta a rispolverarlo, come assicurato dall’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. “Il bando si è concluso nella prima fase – dice Ruggero Razza – e sono state depositate diverse proposte nell’ambito del concorso di progettazione. Non abbiamo proseguito con la nomina della commissione perché era data per imminente l’indicazione del commissario ed ho voluto evitare che potessero sovrapporsi procedure diverse. E’ chiaro che se dovesse permanere l’inerzia del Governo nazionale, non può esservi quella del Governo regionale”.

Nel dicembre scorso, l’Asp di Siracusa aveva indetto il concorso di idee come previsto dall’esito della conferenza dei servizi del 18 novembre, a cui presero parte il presidente della Regione, Nello Musumeci e l’assessore alla Sanità, Ruggero Razza. Venne spiegato che al vincitore sarebbero state affidate le fasi di progettazione e direzione dei lavori della struttura, al fine di accorciare i tempi e procedere speditamente verso la gara d’appalto per la costruzione.

L’ospedale, come previsto dall’Asp, dovrebbe sorgere in contrada Tremmilia, alla periferia nord di Siracusa, dopo una valutazione del professore Pellitteri che, in una perizia, ha valutato le esigenze per una struttura così complessa con i vincoli ambientali, in prossimità dello svincolo autostradale Siracusa-Catania e della Statale 124 e si estenderà su un’area di circa 200 mila metri quadrati di estensione. L’ospedale, che sarà di Secondo livello, avrà una superficie di 60 mila metri quadrati per un totale di 420 posti letto mentre l’investimento complessivo è di 200 milioni di euro di euro.