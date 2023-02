sulla ex 115, nel territorio di vittoria



Sarà un vero rompicapo per le forze dell’ordine scoprire le cause di un incredibile incidente stradale avvenuto sull’ex 115 nel territorio di Vittoria, nel Ragusano.

L’incredibile incidente

Un camion, che stava trasportando latte, per cause da accertare si è impennato, incastrandosi con un viadotto. I primi a prestare soccorso sono stati i conducenti dei veicoli in transito in quel tratto, premurandosi delle condizioni del conducente.

Rallentamenti

Il traffico naturalmente ha subito dei forti rallentamenti, del resto la posizione del mezzo era molto pericolosa. Le indagini sono state avviate, occorrerà comprendere la dinamica dell’incidente, se autonomo o se, invece, sono coinvolti altri veicoli. Foto e video di Franco Assenza

Incidente mortale nell’Agrigentino

Una Fiat Panda si è ribaltata lungo viale Mediterraneo, nella zona industriale fra Agrigento-Favara ed Aragona. Morto il giovane che era alla guida: un ventiseienne di Aragona, Raimondo Giglia. Erano le 7 quando un passante s’è accorto di quell’auto ribaltata ed ha subito chiamato il 118.

La vittima

Il giovane aragonese pare che sia stato sbalzato fuori dall’abitacolo. I sanitari sono accorsi e hanno trasferito il ragazzo al pronto soccorso dell’ospedale “San Giovanni di Dio” dove i medici non hanno potuto far altro che accertare il decesso, avvisando i carabinieri della tragedia.

Una pattuglia dei militari dell’Arma è stata subito mandata in perlustrazione. E i militari hanno trovato l’autovettura – la

Fiat Panda grigia – ribaltata. Non è chiaro quando si sia verificato l’incidente stradale, verosimilmente nella notte.

Incidente nel Trapanese

Un altro incidente stradale si è verificato sulla Ss115, nel tratto compreso tra Mazara del Vallo e Campobello di Mazara. Un giovane di 29 anni, C.C., alla guida di una Mercedes Classe C, è finito fuori strada per cause che sono ancora in corso di accertamento. L’auto si è ribaltata ed è finita a 30 metri dal ciglio della strada e si è incendiata. Il conducente è stato sbalzato fuori l’abitacolo. Il giovane è stato soccorso da un’ambulanza del 118 e trasportato al pronto soccorso dell’ospedale di Castelvetrano. La prognosi è riservata.