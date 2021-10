Sarebbe di 5 feriti il bilancio di un incidente stradale avvenuto sulla Provinciale 35, nel tratto tra Santa Croce Punta Secca, nel Ragusano. Secondo una prima ricostruzione, al vaglio dei carabinieri del comando provinciale di Ragusa, due auto, per cause da accertare, hanno avuto un impatto frontale. Scattato l’allarme, sono arrivati i primi soccorritori che hanno prestato le prime cure alle vittime, alcune delle quali sono state sentite per provare a ricostruire la dinamica dell’incidente.

La tragedia a Pozzallo

Nei giorni scorsi a Pozzallo, nell’area di sviluppo industriale, nello scontro tra un Suv Mitsubishi e una moto Yamaha ad avere la peggio è stato il motociclista che nell’impatto è morto sul colpo. Inutile l’intervento dell’elisoccorso e dei vigili del fuoco, oltre che dei sanitari del 118.

La vittima, C.V., 26 anni, di Modica. Alla guida dell’auto una donna rimasta illesa. Il giovane lavorava in un’azienda che ha sede nell’area di sviluppo industriale ed aveva terminato il suo turno lavorativo.

Ciclista morto a Siracusa

E’ finito sotto i riflettori della Procura di Siracusa il conducente dell’auto, una Mercedes, che ha travolto l’ex consigliere provinciale Luciano Spicuglia, il ciclista morto ieri mattina mentre percorreva un tratto di contrada Santa Teresa Longarini, alla periferia sud di Siracusa.

Conducente nei guai

I magistrati hanno aperto un fascicolo di inchiesta per omicidio stradale e come conseguenza l’uomo alla guida dell’auto sarà iscritto nel registro degli indagati: si tratta di un atto dovuto per consentire agli inquirenti di ricostruire, con esattezza, quanto avvenuto ed accertare se vi sono delle responsabilità.

La dinamica dell’impatto

Gli agenti della Polizia municipale hanno già sottoposto a sequestro l’auto, dai cui rilievi sarà possibile comprendere la dinamica dell’impatto ma quel che interessa alle forze dell’ordine è verificare cosa stesse facendo il conducente negli istanti precedenti allo scontro.

Probabilmente, il veicolo avrebbe urtato da dietro il ciclista poi finito in un campo a ridosso dalla strada: il corpo è stato trovato dai soccorritori in mezzo all’erba e per lui non è stato possibile fare nulla, per via delle lesioni gravissime.

FOTO FORNITA DA FRANCO ASSENZA