Grave incidente stradale sul ponte Guerrieri di Modica, il viadotto che sovrasta la città. Per cause ancora in fase di accertamento, due autovetture che percorrevano il ponte in direzioni opposte si sono scontrate frontalmente circa a metà del viadotto. L’impatto è stato particolarmente violento.

Due feriti

I conducenti delle due auto, estratti dalle lamiere dai Vigili del Fuoco, sono stati trasportati in ospedale dai sanitari del 118, anche se al momento non si conoscono le loro condizioni. Le due auto coinvolte hanno riportato danni ingenti. Sul posto gli agenti del Commissariato di Polizia di Modica, una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento cittadino e i soccorsi sanitari del 118.

Si schianta col furgone e viene tamponato da uno scooter

Ancora un incidente in provincia di Palermo. Schianto a Misilmeri, dove un furgone per cause tutte da accertare avrebbe perso il controllo schiantandosi contro un muro, finendo tamponato da uno scooter, a bordo del quale si trovava un ragazzo rimasto ferito. L’incidente si è verificato in via La Masa, una via che collega il centro con le zone limitrofe di campagna, una salita diretta da piazza Comitato molto stretta.

Sul posto carabinieri e ambulanza per prestare i primi soccorsi. Il mezzo stava percorrendo una via molto stretta, che collega la parte alta del paese alla piazza con la chiesa madre. Immediato l’intervento dei passanti che sentendo il rumore dello schianto sono corsi in strada in attesa dell’arrivo del 118.

Incidente mortale a Bagheria

Incidente mortale a Bagheria. La scorsa notte lungo la strada provinciale che collega Ficarazzi a Bagheria è morto Antonio Nicosia, 46 anni che ritornava dal lavoro. L’uomo ha perso il controllo dello scooter Honda 300 Sh finendo sull’asfalto.

E’ stato soccorso dai sanitari del 118 e hanno trasportato Nicosia alla guardia medica dove è morto poco dopo. I rilievi sono stati eseguiti dai carabinieri della compagnia di Bagheria. Sono in corso indagini per stabilire se qualcuno ha speronato il motociclista facendogli perdere il controllo del mezzo.