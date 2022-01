indagini dei carabinieri

Un incidente stradale si è verificato stamane intorno alle 9 sulla ex 115, tra Vittoria e Comiso. A scontrarsi sono state due auto, un Suv Volkswagen e Fiat Punto, per cause che sono al vaglio delle forze dell’ordine: è di due feriti il bilancio dell’impatto ma c’è preoccupazione per la donna al volante della Fiat.

Donna incastrata tra le lamiere

La vittima, rimasta incastrata tra le lamiere del suo veicolo, è stata estratta dai vigili del fuoco del comando provinciale di Ragusa. Sulla dinamica dell’incidente sono in corso le indagini da parte dei carabinieri della Compagnia di Vittoria che hanno preso i rilievi sulla porzione di asfalto in cui si è verificato lo scontro ma saranno sentiti i protagonisti dell’incidente.

Auto ribaltata a Francofonte

Sulla statale 194, la Ragusana, un’auto si è ribaltata mentre stava percorrendo un tratto in prossimità di Francofonte, nel Siracusano. Non si comprendono le ragioni per cui il conducente ha perso il controllo del suo mezzo: è stato soccorso dai carabinieri che, contestualmente, hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che possa essere coinvolto un altro mezzo ma i militari prendono in considerazione l’ipotesi di una distrazione del conducente ma se ne saprà di più nelle prossime ore.

Incidenti in Sicilia

Nei giorni scorsi, si è verificato un incidente mortale sulla Palermo Sciacca.

La vittima

La vittima è Domenico Montalbano di 46 anni di Camporeale. L’uomo era rimasto incastrato nella sua vettura dopo avere perso il controllo ed essere finito contro il guard rail.

L’intervento dei soccorritori

A tirarlo fuori dalla Fiat 500 sono stati i vigili del fuoco che lo hanno affidato ai sanitari del 118. La corsa verso l’ospedale non è riuscita a salvare l’uomo che è morto in ambulanza. I medici del pronto soccorso hanno constatato la morte. Le indagini sono condotte dai carabinieri della Compagnia di Monreale.

.