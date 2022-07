La seconda assemblea

Si avvicina la data delle Presidenziali dei progressisti del prossimo 23 luglio che eleggeranno il candidato o la candidata alle prossime elezioni regionali. Si terrà oggi alle 18 a Ragusa, in piazza San Giovanni, il secondo confronto delle presidenziali22 tra i candidati del fronte progressista Barbara Floridia (M5S), Caterina Chinnici (Pd) e Claudio Fava.

Il tema delle strade e della mobilità

L’incontro, moderato dai giornalisti Angelo Di Natale e Francesca Cabibbo, sarà incentrato sul tema “Infrastrutture e mobilità”. Per l’ incontro è’ prevista la diretta streaming sulle pagine Facebook di Claudio Fava, di Barbara Floridia e del PD Sicilia. Il voto per le Presidenziali dei progressisti è in programma sabato 23 luglio. Per votare occorre registrarsi, entro il 21 luglio, sul portale www.presidenziali22.it, sia per il voto online, sia per il voto ai gazebo).

La seconda assemblea a Ragusa

Quella di Ragusa è la seconda delle sei assemblee in programma. La prima assemblea con i tre candidati della coalizione progressista alle “Presidenziali22”, Caterina Chinnici per il Partito Democratico, Barbara Floridia per il Movimento Cinque Stelle e Claudio Fava, si è svolta a Palermo. Il confronto si è articolato sui temi dell’antimafia, dell’anticorruzione e della trasparenza, al PYC (Palermo Youth Centre). Il 17 ad Agrigento, il 18 a Messina, il 20 a Gela e il 21 a Catania. Tutti gli incontri inizieranno alle ore 18.

I candidati: Caterina Chinnici

Caterina Chinnici è candidata per il Pd alle primarie del centrosinistra. Caterina Chinnici è nata a Palermo il 5 novembre del 1954. Figlia di Rocco Chinnici, magistrato assassinato dalla mafia il 29 luglio 1983, si laurea in Giurisprudenza, e a 21 anni, entra in magistratura. La sua attività politica inizia nel 2009 quando viene nominata assessore regionale alla Famiglia e alle autonomie locali sotto la presidenza di Raffaele Lombardo. Nel 2014 è stata eletta al Parlamento europeo nelle fila del Partito Democratico con 133.765 preferenze e rieletta nel 2019 per una seconda legislatura.

Barbara Floridia

Barbara Floridia è candidata per il Movimento 5 Stelle alle primarie del centrosinistra. E’ nata a Messina il 5 febbraio 1977. Laureata in Lettere moderne, è stata docente precaria dal 2000 al 2007. Dal primo marzo del 2021 è sottosegretario al ministero dell’Istruzione nel governo di Mario Draghi. Eletta al Senato alle elezioni politiche del 2018 con il Movimento 5 Stelle, Barbara Floridia è vice capogruppo dal 31 ottobre 2019.

Claudio Fava con i Cento Passi

Claudi Fava, è candidato alle primarie con la rete Cento Passi. Nnato a Catania il 15 aprile del 1957, è politico, giornalista e scrittore. Laureato in Giurisprudenza, dopo l’omicidio del padre Giuseppe Fava, ucciso da Cosa nostra, assume la direzione de I Siciliani, giornale che si occupava di temi legati al contrasto alla mafia. Nel 1991 è tra i fondatori de La Rete insieme a Leoluca Orlando ed è stato eletto all’Assemblea Regionale Siciliana nello stesso anno. Dopo aver abbandonato La Rete in polemica con Orlando, Fava aderisce ai Democratici di Sinistra ed assume la carica di segretario regionale dei DS in Sicilia. Eletto alla Camera dei Deputati nel 2013 con Sinistra Ecologia e Libertà, passa nel 2017 a Articolo 1, il movimento politico di Luigi Bersani e Roberto Speranza. Deputato all’Assemblea Regionale Siciliana, Claudio Fava ha ricoperto la carica di presidente della Commissione regionale antimafia. Si è dimesso per per candidarsi alle regionali.