indagini in corso

L’auto dell’agenzia di onoranze funebri “La Nazionale” di Ragusa è stata incendiata nella notte in centro storico, in via Garibaldi.

Le fiamme hanno danneggiato un’auto che si trovava parcheggiata di fianco e il portone di un’abitazione privata.

Secondo i primi rilievi effettuati dai vigili del fuoco sarebbe chiara la matrice dolosa dell’atto intimidatorio.

Indagini sono in corso per ricostruire quanto accaduto. Si spera che dalle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nel centro storico si possa risalire a chi ha dato alle fiamme l’autovettura.

Sono state numerose, già a partire dal mese di novembre, le intimidazioni messe a segno con gli incendi di auto nel Siracusano soprattutto ma anche nel Ragusano. Indagini in corso così come per una intimidazione a Camporeale, dove nella notte tra l’1 ed il 2 dicembre sono stati tagliati gli pneumatici di una autovettura che è stata poi data alle fiamme.

foto di repertorio)