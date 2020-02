con il consigliere enzo giannone

Il partito di Matteo Salvini a Scicli mette sempre più radici; la Lega entra in consiglio con il consigliere Enzo Giannone. Oggi nel corso di un incontro alla presenza degli onorevoli Nino Minardo e Orazio Ragusa ed il commissario cittadino del partito, Pierluigi Aquilino è stato avviato questo nuovo percorso che non esclude l’adesione di altri consiglieri comunali.

Per il commissario cittadino, Pierluigi Aquilino, “si tratta di un traguardo importante di crescita della Lega anche a Scicli dove il partito è già una realtà. La Lega rappresenta la voce forte e chiara dei cittadini sciclitani che ci stimolano, che ci chiedono di rilanciare la sfida, di essere uniti per preparare la svolta ed il cambiamento in una città immobile e poco reattiva”.

Pierluigi Aquilino ha dato disponibilità non solo a livello di partecipazione ma anche di entrata ufficiale nella Lega del coordinamento giovani Scicli.

Soddisfatto anche il consigliere Giannone per aver intrapreso questo percorso di sviluppo e di lavoro che continuerà ad essere costante sempre e nel solo interesse degli sciclitani. “Far parte della Lega significa essere parte integrante di una nuova e stimolante realtà politica molto vicina ai territori e alla gente e sarà massima l’attenzione sui temi che riguardano l’agricoltura, il turismo, il Prg e la vivibilità”

“L’avvento della Lega in consiglio comunale, significa avere una voce sul territorio e per il territorio – commentano gli onorevoli Minardo e Ragusa – un cammino di crescita per la città ispirato alle politiche chiare e nette del nostro leader, Matteo Salvini. La Lega intende investire molto in provincia di Ragusa con una squadra vincente e motivata che rappresenta quel modello di rinnovamento tanto atteso”.