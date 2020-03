Segnalazione al prefetto

“Sospendere il sindaco di Modica dalle sue funzioni”. Lo ha chiesto al prefetto l’ex senatore del Pci ed ex sindaco di Modica, Concetto Scivoletto dopo la vicenda dell’anziana di 73 anni di Modica, deceduta nelle ore scorse, accusata in un video su Facebook, dal sindaco, Ignazio Abbate, di essere rientrata da Pavia dopo un rocambolesco viaggio tra Milano, Roma, Catania e Modica pur essendo positiva al coronavirus. La vicenda è anche finita nel programma di Barbara D’Urso Pomeriggio Cinque. Ne è scaturita una polemica sui social che non è passata inosservata, con frasi terribili rivolte alla donna.

“Si nomini un Commissario ad acta – scrive l’ex senatore sul suo profilo Facebook – per la gestione dell’emergenza sanitaria, considerato che il sindaco, con dichiarazioni false, stando agli attestati delle diverse autorità preposte, ha originato sui social e su alcune Tv nazionali una campagna indegna per una città civile di caccia alle streghe, di odio sociale e sciacallaggio mediatico. Un primo cittadino che si comporta in questo modo durante una gravissima emergenza sanitaria, di portata epocale, non può assolutamente svolgere il ruolo di sindaco e soprattutto quello delicatissimo di massima autorità sanitaria cittadina”.

Proprio ieri, il giornalista Paolo Borrometi, che di Modica è originario, ha lanciato accuse contro il massacro via social a cui è stata sottoposta la pensionata e la sua famiglia.I “n molti, nei giorni scorsi, le avevano augurato la morte con post sui social, sulle chat di WhatsApp, fomentati come se ci fosse una vera e propria caccia all’untore. Ciò che è accaduto sui social è stato francamente vergognoso”.