operazione dei carabinieri

I carabinieri hanno arrestato tre ladri catanesi sorpresi a rubare a Comiso

Gli indagati erano arrivati a bordo di un furgone

Un operatore ecologico è ai domiciliari per droga

E’ di 4 arresti il bilancio di una operazione di controllo dei carabinieri tra Vittoria e Comiso, nel Ragusano. In quest’ultimo Comune, sono stati arrestati due fratelli Carlo e Antonio Nocita, 37 e 39 anni, catanesi, con precedenti penali, e M.A., 58 anni, tutti quanti di Catania, accusati di un furto in via Betulle.

Il furto

Secondo quanto ricostruito dai militari, i presunti ladri avrebbero provato a portare via un cartellone pubblicitario in ferro di proprietà di un’azienda che si occupa di pubblicità esterna, titolare, tra l’altro di numerosi impianti nelle provincie di Siracusa, Ragusa, Catania e Messina.

I finti operai

I militari dell’Arma, si sono insospettiti dall’insolito orario, le 22 circa, in cui i tre “operai” stavano fingendo di effettuare lavori di manutenzione ad un cartellone pubblicitario, muniti di tutti gli strumenti utili allo scasso rinvenuti nel bagagliaio di un furgone, dotato di gru, e parcheggiato a pochi metri da dove i malviventi stavano operando.

Il kit per il furto

I carabinieri hanno anche scoperto un gruppo elettrogeno da 220 volt, una smerigliatrice, una mazza in ferro del peso complessivo di 5 kg, due scale telescopiche, cinque coni stradali in gomma con banda catarifrangente, una prolunga elettrica, una saldatrice ed un martello demolitore Il furgone nella disponibilità di uno degli indagati nonché il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro. Gli arrestati, come disposto dalla Procura di Ragusa sono ai domiciliari.

Arresto per droga

A Vittoria i carabinieri hanno tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio Arturo La

Monica Arturo, 46 anni, operatore ecologico, con precedenti penali. In contrada Marangio, avrebbe ceduto 2,60 grammi di marijuana a un ragazzo di 21 anni. A seguito della perquisizione effettuata nella casa dell’indagato, i carabinieri hanno scovato una busta contenente 3 grammi di marijuana, suddivisi in quattro dosi e occultati all’interno di un barattolo nascosto in cucina ed un bilancino di precisione.