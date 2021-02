sequestro di cocaina e hashish

Operazione antidroga dei carabinieri nel Siracusano

Sono 4 gli arresti, due perché condannati in via definitiva

Sono stati ingenti i sequestri di droga

I carabinieri di Siracusa, al termine di una vasta operazione antidroga, hanno arrestato 4 persone, due delle quali per scontare delle condanne in tema di spaccio di stupefacenti.

Spaccio a Siracusa

A Siracusa, i controlli si sono concentrati tra le zone di viale Italia 103 e via Immordini, principali piazze dello spaccio di Siracusa. E’ stato arrestato Andrea Reitano, 21 anni, con precedenti penali, trovato in possesso di 105 grammi di cocaina e poco meno di un grammo di hashish. Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa di rito direttissimo, come disposto dal sostituto procuratore di turno presso la Procura della Repubblica di Siracusa.

Droga in casa

A Francofonte, i carabinieri hanno tratto in arresto in flagranza per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, Adriano La Cognata, 33enne, disoccupato, francofontese. I militari, dovendo sottoporre l’uomo alla misura cautelare dell’obbligo di dimora e di permanenza in casa nelle ore notturne poiché ritenuto autore di numerosi furti avvenuti tra luglio e dicembre 2020, hanno trovato all’interno dell’abitazione un sacchetto in cellophane contenente circa 12 grammi di marijuana e 26 dosi da 0,30 grammi ciascuna confezionata con carta stagnola, pronta per essere venduta. L’arrestato è ai domiciliari

Le condanne

Due uomini sono stati arrestati per scontare delle condanne legate al traffico di droga. E’ ai domiciliari Carmelo Rendis, 36 anni, responsabile di spaccio nel 2014 e nel 2019 che ha rimediato una pena pari a 4 anni e sei mesi di reclusione. E’ stato posto ai domiciliari anche Marcello Deuscit, 55 anni, condannato ad 8 mesi per diversi episodi di spaccio commessi a Siracusa nel 2019.

Sequestri

Sono otto gli assuntori segnalati alla Prefettura di Siracusa in quanto trovati in possesso di cocaina, di hashish e marijuana, ai quali sono state comminate anche sanzioni amministrative per un totale di oltre 1000 euro per aver violato le misure anti Covid19.