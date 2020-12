fatti accaduti a vittoria

I carabinieri di Vittoria hanno arrestato un 33enne per stalking nei confronti di una donna che aveva posto fine alla loro relazione iniziata da poche settimane.

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, la vittima, straniera ma residente a Vittoria, dopo avere iniziato la relazione sentimentale con l’indagato, avrebbe iniziato ad avere dei dubbi per il comportamento del neo fidanzato, piuttosto violento ed animato da una forte gelosia.

La donna, dopo qualche settimana in cui avrebbe provato a contenere l’impetuoso e violento compagno, ha preso la decisione di troncare il rapporto, anzi si è poi recata negli uffici della stazione di Vittoria per denunciarlo con l’accusa di maltrattamenti in famiglia e minacce.

Da quel momento, la donna, secondo quanto riferito dai carabinieri di Vittoria, sarebbe stata ripetutamente tempestata di videochiamate, telefonate e messaggi ad ogni ora del giorno e della notte, subendo reiterate minacce da parte dell’uomo che non accettava la fine della relazione. Ma il 33enne non si è fermato nemmeno dopo la denuncia e così nella notte di ieri, l’ex fidanzato si sarebbe presentato sotto casa della vittima, che, terrorizzata, ha chiesto aiuto ai carabinieri chiamando il 112. La pattuglia dei militari ha sorpreso l’uomo nei pressi

dell’abitazione della donna ed al termine della perquisizione, è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico, della lunghezza complessiva di 19 centimetri, nascosto nella tasca dei pantaloni.

Il 33enne, dopo essere stato arrestato e sottoposto agli arresti domiciliari nella abitazione su disposizione dell’Autorità Giudiziaria di Ragusa, in attesa dell’udienza di convalida.