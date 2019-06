Momento di relax per Vittorio Brumotti e le veline Shaila e Mikaela conduttori di Paperissima Sprint Estate 2019, in onda dalla spiaggia di Scicli nel Ragusano. Sono stati sono stati a cena a Pozzallo per ‘staccare la spina gustando del buon pesce.

Brumotti, conosciuto anche come inviato di Striscia la Notizia, è anche campione di bike trial italiano.

Shaila Gatta ha 22 anni, è la velina mora e ha 22 anni. Mikaela Neaze Silva, ha 24 anni ed è la velina bionda.