Sulla diramazione per Birgi traffico bloccato

A Vittoria, in provincia di Ragusa, si fa sentire l’ondata di maltempo che sta attraversando la Sicilia. Oggi la Protezione civile aveva diramato una allerta meteo gialla.

Comando allagato a Vittoria

Nel Comune ragusano l’ingresso degli uffici del comando di polizia municipale si è allagato a causa delle fitte piogge cadute nelle ultime ore. Un vigile con un tubo ha liberato i tombini antistanti il cancello l’ingresso delle pattuglie per una maggiore sicurezza ai veicoli. A causa dell’allagamento, anche l’autovettura della polizia si è impantanata nell’acqua piovana ed è stata soccorsa da un carro attrezzi.

Allagamenti nel Trapanese

Il maltempo continua a flagellare in particolare la zona del Trapanese e questa volta gli allagamenti arrivano sino all’autostrada. E’ stato necessario persino dover chiudere un lungo tratto autostradale sulla A29, per circa 7 chilometri, a causa proprio delle battenti piogge.

Cosa è successo

Sulla A29 Dir/A, all’altezza della diramazione per Birgi, il traffico è provvisoriamente bloccato dal chilometro 0 al chilometro7, in territorio di Trapani. In pratica, come viene evidenziato dall’Anas, si è allagata l’intera carreggiata. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale.

Ieri sera il bollettino di allerta gialla

Maltempo protagonista in Sicilia. L’avviso 22285 della protezione civile indica allerta gialla in tutte le province. Instabilità e maltempo dovute soprattutto alle precipitazioni. Queste sono indicate in peggioramento per il 13 ottobre. “Da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia occidentale e settentrionale, con quantitativi cumulati moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone con quantitativi cumulati localmente moderati. Isole Eolie: Cielo molto nuvoloso o coperto con precipitazioni sparse, anche temporalesche”. Il peggioramento interessa anche i venti: localmente e temporaneamente forti dai quadranti meridionali sui versanti ionici; tendenti a localmente forti occidentali sulla Sicilia occidentale. Mari: tendente a molto mosso il Tirreno meridionale e dalla serata lo Ionio.