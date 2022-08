importo del bando pari a circa 6,5 milioni di euro

Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) ha pubblicato il bando di gara per la prima fase di interventi della Metroferrovia di Ragusa.

Si tratta degli interventi di adeguamento e riqualificazione della stazione di Ragusa e della realizzazione della nuova fermata metropolitana Colajanni, ricadente in un moderno quartiere di nuova espansione della città ragusana.

L’importo del bando è pari a circa 6,5 milioni di euro.

Altri interventi, investimento complessivo di 13,5 milioni

Sono inoltre previsti altri interventi che riguardano l’armamento e gli impianti di sicurezza, da realizzare con fondi previsti con Accordi Quadro di RFI, per un investimento complessivo di 13,5 milioni

La nuova stazione Cisternazzi e la riqualificazione della stazione di Ibla

L’intervento rappresenta la prima fase del progetto Metroferrovia Ragusa che prevede, oltre agli interventi di riqualificazione della stazione di Ragusa e di costruzione della fermata Colajanni, anche la realizzazione della nuova stazione di Cisternazzi a servizio della zona di espansione e del nuovo polo ospedaliero della città e la riqualificazione della stazione di Ibla. Un’opera che, attraverso una serie di fermate e stazioni, consentirà alla città di Ragusa di dotarsi di un servizio ferroviario metropolitano.

L’annuncio di Musumeci nel novembre 2020

Nel novembre 2020 il governo Musumeci ha stanziato 23 milioni per la realizzazione della Metroferrovia di Ragusa. Lo ha stabilito tramite delibera. Il Presidente della Regione, nell’occasione, aveva dichiarato: “Manteniamo l’impegno che abbiamo assunto nei confronti di Ragusa, città che grazie al lavoro di questo governo regionale guarda a un futuro di rinnovamento infrastrutturale e dei trasporti. Ben 23 milioni in luogo dei 18 inizialmente stimati, li investiremo – come abbiamo deliberato – sulla linea ferroviaria cittadina, facendone un collegamento a carattere metropolitano di grande valenza per riconnettere il territorio e diminuire il traffico. In due anni abbiamo rilanciato la progettazione della metroferrovia, reperito e assegnato all’opera i fondi necessari”.