la misura cautelare emessa dal gip di ragusa

Aveva avviato una proficua attività di spaccio nel cuore barocco di Ragusa Ibla rifornendo di stupefacenti numerosi giovani anche minorenni. Per questo, un ventenne migrante, residente a Ragusa è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Ragusa.

Allontanato dalla Sicilia

I magistrati hanno, però, richiesto una misura cautelare a carico del giovane africano per impedirgli di reiterare la condotta illecita. La proposta è stata accolta dal Giudice per le indagini preliminari che ha emesso il provvedimento del divieto di dimora nell’ambito della regione Sicilia. In seguito alla notifica del provvedimento il giovane ha lasciato immediatamente l’isola.

Le indagini

Le indagini hanno avuto inizio alla fine di novembre dello scorso anno dopo che i carabinieri di Ragusa Ibla hanno notato i movimenti sospetti nelle zone tra via Peschiera e piazza Duomo da parte di un migrante.

Le intercettazioni

Anche la raccolta di informazioni di varie fonti ha permesso ai militari di mettere sotto osservazione il giovane: le ricostruzioni effettuate anche attraverso l’analisi delle immagini di videosorveglianza presenti sui luoghi dello spaccio, i riscontri effettuati a carico dei giovani assuntori, che dall’indagato acquistavano hashish e marijuana, insieme all’analisi del traffico telefonico di spacciatore e clienti, hanno consentito ai carabinieri di cristallizzare l’attività dell’africano.

Denunciato

Il ventenne è stato quindi denunciato in stato di libertà per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.

Coppia fermata per droga nel Siracusano

I carabinieri, nell’ambito delle indagini sul traffico di droga ma nel Siracusano, hanno bloccato una coppia di conviventi che aveva trasformato la propria casa, a Canicattini Bagni, nel Siracusano, in un bazar della droga. Da loro rifornivano i tossicodipendenti ed è bastato seguire loro per rintracciare i due giovani.

Compagno arrestato

Lui, 26 anni, è stato arrestato, lei, 24 anni, è stata denunciata: per entrambi l’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio.