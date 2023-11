Attesa per l’esame autoptico disposto dalla Procura

Attesa tra oggi e domani l’autopsia sul corpo di Giorgio Occhipinti, 32 anni, l’ex calciatore originario del Ragusano morto sabato sera in seguito ad un incidente stradale a Milano. La Procura ha disposto l’esame autoptico per il giovane in modo da capire di più sulla dinamica di quello che al momento appare come un incidente autonomo. Il centauro avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo andandosi a schiantare in una strada del capoluogo lombardo. A darne notizia il quotidiano on line Ragusa Oggi.

Emigrato per lavoro

Al momento non filtrano ulteriori indiscrezioni. Occhipinti si era trasferito da qualche tempo a Milano per motivi di lavoro. Qui faceva l’assicuratore ma aveva ancora forti legami con la sua terra d’origine. Proprio quando era in Sicilia giocava a calcio anche a certi livelli alti, seppur tra i dilettanti. Veniva considerato un talentuoso atleta.

Il cordoglio della società di calcio

Tanti i messaggi di cordoglio. Non poteva mancare quello della società per la quale ha vestito la maglia, l’Asd Pro Ragusa: “Eri ‘Genio e Sregolatezza’ in campo – si legge in un post su facebook -, adesso puoi continuare a fare esultare tutti, ovunque sarai Giorgio Occhipinti. L’Asd Pro Ragusa, nelle vesti del suo presidente Giorgio Mirabella, la dirigenza e la squadra tutta, è rimasta attonita, saputa la notizia di un ex tesserato, che è venuto a mancare improvvisamente, si stringe attorno alla famiglia Occhipinti”.

Altro incidente mortale sulle strade

Il Ragusano suo malgrado è stato investito da un altro lutto sempre a causa di un incidente. All’alba, nella zona del Catanese, a morire un insegnante, Davide Romeo, 49 anni, originario del Ragusano ma da una decina d’anni oramai residente a Licodia Eubea, una cittadina della provincia catanese. L’uomo ha perso la vita all’interno dell’auto che stava conducendo come ogni mattina per raggiungere la scuola dove insegnava. Si è scontrato con un tir e il violento impatto non gli ha dato scampo.

Romeo insegnava all’istituto superiore commerciale di Caltagirone. Si stava dirigendo proprio verso la cittadina per prendere servizio. Stava procedendo sulla statale 514 Ragusa Catania quando ad un certo punto la sua auto si è andata a schiantare contro un tir. Ad effettuare i rilievi i carabinieri per provare a ricostruire la dinamica, a loro supporto i vigili del fuoco. Non si esclude un possibile guasto meccanico o un colpo di sonno come causa della tragedia. Per l’automobilista non c’è stato nulla da fare, è morto sul colpo.

