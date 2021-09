Doveva stare in isolamento

Andava in giro nonostante fosse positivo al coronavirus e posto in isolamento sanitario dall’Usca, l’ufficio che prende in carico chi è affetto dal covid19. È scattata la denuncia alla Procura della Repubblica di Ragusa per un ventiseienne modicano. Il giovane, nel corso dei rituali controlli eseguiti dalla polizia locale, non è stato trovato nella propria abitazione di Modica alta. Le motivazioni circa la sua assenza addotte dalla madre, non hanno potuto giustificare l’inottemperanza all’obbligo di quarantena.

Cosa rischia

Il dipartimento di prevenzione dell’Asp di Ragusa ha confermato la posizione del giovane, e questo ha comportato la denuncia sulla base dell’articolo 260 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, testo unico delle leggi sanitarie. Una norma che, a seguito della modifica operata con il comma 7 del decreto della presidenza del Consiglio dei ministri, prevede che “chiunque non osserva un ordine legalmente dato per impedire l’invasione o la diffusione di una malattia infettiva dell’uomo è punito con l’arresto da 3 a 18 mesi e con l’ammenda da 500 a 5 mila euro”.

Ieri un caso fra Alcamo e Partinico

Nella giornata di ieri i Carabinieri della Stazione di Alcamo hanno denunciato una donna alcamese 48enne e la figlia minore 15enne per l’inosservanza dei provvedimenti anti Covid19.

La segnalazione dell’Asp ai Carabinieri

Dopo una serie di controlli incrociati, scaturiti da una segnalazione proveniente da personale A.S.P. di Trapani, i militari dell’Arma hanno appurato che la donna e la figlia, sebbene in regime di quarantena domiciliare dopo la accertata positività al Covid19 della minore, avevano partecipato, nel mese di agosto, ad un matrimonio presso la Chiesa Madre di Alcamo e successivamente al relativo banchetto in una nota sala ricevimenti sita nel comune di Partinico, noncuranti del rischio di trasmettere il virus a centinaia di altri invitati. A dare la conferma definitiva proprio la lista dei partecipanti acquisita dal locale all’arrivo degli invitati.

Tampone e controlli per tutti gli invitati

È così iniziato il tracciamento di tutte le persone presenti e il personale A.S.P. sta già provvedendo al controllo tramite tampone dei partecipanti che ad oggi sono risultati tutti negativi.