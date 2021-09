tamponi anche per la polizia penitenziaria

Tre detenuti del carcere di Augusta positivi al Covid19

La sezione dove sono reclusi è in isolamento

Tamponi anche per la Polizia penitenziaria

Sono risultati positivi al Covid19 tre detenuti che si trovano nel carcere di Augusta. L’esito dei tamponi è stato molto chiaro, per cui l’amministrazione del penitenziario ha provveduto ad isolare gli altri che sono entrati in contatto con i malati, al fine di ridurre i rischi del contagio.

Sezione isolata

La sezione in cui si trovano i 3 positivi è in “bolla”, nessuno, fino al completamento della quarantena, può uscire, inoltre gli stessi detenuti di quest’ala, per il momento, non hanno la possibilità di ricevere visite dai parenti. Controlli anche nei confronti degli agenti della Polizia penitenziaria che, in qualche modo, hanno avuto modo di stare vicino ai positivi ma, al momento, tra di loro non sono emersi casi di Covid19.

Infermiere positivo a Messina

Un infermiere del reparto di Ematologia al Papardo di Messina è risultato positivo al Covid19. L’operatore era infatti vaccinato ma questo, come noto, non ha escluso contagi e ha creato gravi disagi nel reparto.

Il sindacato Nursind spiega che “l’episodio dimostra quanto già era noto a tutti, ovvero che solo indossando i dispositivi di protezione individuale si riduce al minimo il rischio di contagiare i colleghi e i pazienti. Il collega doveva essere sottoposto a un intervento ma è risultato positivo dopo il tampone, per cui sono stati avviati accertamenti su tutti i colleghi del reparto.

Positivo trovato a passeggio

E’ stato denunciato un uomo di 42 anni, di Augusta, che, sebbene positivo al Covid19 se ne andava in giro a Brucoli, frazione marinara di Augusta, con il rischio di contagiare altre persone.

A spasso con il Covid19

Il provvedimento è stato emesso dai carabinieri al termine degli accertamenti sul conto del 42enne, il quale, secondo le informazioni del comando provinciale di Siracusa, era risultato positivo al tampone il 23 agosto scorso e per questo ragione l’Asp aveva disposto il suo isolamento.